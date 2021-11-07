إسرائيل تدعو رعاياها لعدم السفر لإثيوبيا وتجلي عائلات دبلوماسييها

تل أبيب - (د ب أ):

دعت الخارجية الإسرائيلية رعاياها إلى عدم السفر على الإطلاق إلى إثيوبيا، في ظل استمرار التوترات هناك.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد أن وزارة الخارجية بدأت أمس السبت إجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من إثيوبيا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة ليور حيات القول إن دبلوماسيين إسرائيليين يقيمون في مقر السفارة في العاصمة أديس آبابا.

وحثت الخارجية أمس الإسرائيليين على الامتناع بصورة تامة عن السفر إلى إثيوبيا، كما طالبت رعاياها الموجودين هناك إلى المغادرة على الفور

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد مؤخرا، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو على بلدتي ديسي وكومبولتشا الرئيسيتين، في طريقهما إلى العاصمة، كما أعلنتا السيطرة أيضا على بلدة كيميس، التي تبعد 327 كيلومترا إلى الشمال من أديس آبابا.

وأشارت تقارير إلى أن المسلحين يحاولون قطع طريق الإمدادات من جيبو.​