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الرئيس اليمني يؤكد حرص حكومته على إحلال السلام الدائم والشامل

10:42 م السبت 06 نوفمبر 2021
الرئيس اليمني يؤكد حرص حكومته على إحلال السلام الدائم والشامل

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

صنعاء - (د ب أ)

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، حرص حكومته على إحلال السلام الدائم والشامل وفقا للمرجعيات الأساسية وإنهاء الحرب "التي فرضتها المليشيات والحوثية على الشعب اليمني".

وجاء ذلك خلال لقاء هادي، بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليدركنج، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأشار هادي إلى التصعيد العسكري الحوثي المستمر على محافظات مأرب وشبوة وتعز، من خلال استهدافهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة "مما تسبب من استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والنازحين ومن بينهم نساء وأطفال".

واعتبر الرئيس اليمني أن مثل هذه الأعمال تؤكد للعالم أجمع أن المليشيات الحوثية "ليست جادة للسلام وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، بل أنها تسعى لمواصلة جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني".

وقال "إن الحكومة كانت ولا تزال تنشد السلام الذي يؤسس لمستقبل آمن لليمن ويحقن دماء أبناء اليمنيين".

ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

عبدربه منصور هادي أمريكا صنعاء اليمن تيم ليدركنج

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