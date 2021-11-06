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إخلاء جامعة أمريكية بعد الإبلاغ عن وجود عدة قنابل

12:12 ص السبت 06 نوفمبر 2021
إخلاء جامعة أمريكية بعد الإبلاغ عن وجود عدة قنابل

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية كونيتيكت، أن هناك تهديد بوجود عدة قنابل، في عدد من المباني في حرم جامعة ييل يوم الجمعة، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق في وسط مدينة نيو هيفن، وذلك بحسب ما ذكرته قناة محلية أمريكية.

وذكرت قناة "نيوز 8" الأمريكية، أنه تم إخلاء عشرة مبان في الحرم الجامعي استجابة لمكالمة زعمت أنه تم وضع قنابل في عدة مبان.

وقال رئيس شرطة نيو هيفن المؤقت، رينيه دومينجيز، إن "تلقى اتصالا في الساعة 1:51 مساء بالتوقيت المحلي، يشير إلى وجود عدة قنابل في الجامعة".

وقال رئيس البلدية، جاستن إليكر، إن الحرم الجامعي القديم مغلق حاليًا أمام حركة المرور والمارة، وسيتم العمل بالإغلاق حتى تطهي حرم الجامعة.

فيما قال مسؤولو المدينة إن السكان مدعوون إلى الابتعاد عن وسط المدينة حتى إشعار آخر.

الشرطة الأمريكية قنابل مدينة نيو هيفن أمريكا

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