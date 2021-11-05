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الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

05:59 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقالت السفارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية - : "إن الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تمامًا..ننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة إثيوبيا أديس أبابا المواطنين الأمريكيين

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