الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

واشنطن - (أ ش أ):

نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقالت السفارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية - : "إن الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تمامًا..ننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".