الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت
واشنطن - (أ ش أ):
نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
وقالت السفارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية - : "إن الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تمامًا..ننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".
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