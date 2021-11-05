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العراق.. الكاظمي يدعو إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار

05:57 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
العراق.. الكاظمي يدعو إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة الأطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار، كما ناشد المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل .

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

وشدد الكاظمي على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وأن إحترام حقوق الانسان الأساسية ، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة.

مصطفى الكاظمي بغداد العراق الحكومة العراقية

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