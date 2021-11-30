مصرع وإصابة 16 شخصًا في تحطم مروحية عسكرية في أذربيجان

أذربيجان - (أ ش أ)

أعلنت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصاً وإصابة اثنين جراء تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب منطقة خيزينسك.

وجاء في بيان دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني: "تحطمت اليوم، في حوالي الساعة 10:40 صباحًا، مروحية عسكرية تابعة لدائرة الحدود خلال رحلات تدريبية في ميدان "جراجيبات" الجوي في منطقة خيزينسك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتتواجد قيادة دائرة الحدود ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، ويجري تنفيذ إجراءات تحقيق مشتركة.

من جانبه أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادث.