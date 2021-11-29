"إبرة بها مادة مجهولة".. وفاة مصري داخل دورة مياه عيادة في الكويت

وكالات:

ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن مواطن مصري عثر عليه متوفي داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير في ميدان حولي.

وأوضحت أنه "عثر بجانبه على إبرة بها مادة مجهولة وأبلغت النيابة".

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مصرع مواطن مصري آخر اليوم، في منطقة شاليهات الجليعة، إثر انفجار لغم.

وذكرت صحيفة الراي، أنه "توفي مقيم مصري من مواليد 1968 إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو في منطقة شاليهات الجليعة".

وتم تسجيل قضية بالواقعة. كما جرى تمشيط المكان من قبل الجهات المختصة.