مسؤول أمريكي: لا سبب للذعر بسبب متحور أوميكرون حتى الآن

واشنطن - (د ب أ)

قال فرانسيس كولينز، مدير المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنه لا يوجد سبب للذعر بسبب سلالة فيروس كورونا المتحورة "أوميكرون" حتى الآن، لكن انتشارها يعزز أهمية الحصول على جرعة معززة من اللقاحات.

وأضاف كولينز في برنامج " فوكس نيوز صنداي" إنه بالرغم من الظهور السريع لسلالة أوميكرون التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، فإن اللقاحات عملت ضد الطفرات من قبل، وقد تفعل ذلك مرة أخرى هذه المرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: " نظرا لهذا التاريخ، نتوقع أن تكون اللقاحات الحالية كافية على الأرجح لتوفير الحماية وخاصة الجرعات المعززة التى ستمنح هذه الطبقة الإضافية من الحماية".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور "أوميكرون" بأنه " مثير للقلق"، وأعلنت هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أن المتحور يمكنه أن يقلص من فعالية لقاحات كورونا على نحو كبير كما يمكن أن يرفع من مخاطر عودة الإصابة بالعدوى مرة أخرى.

ولم يتم بعد تحديد التأثيرات الدقيقة للمتحور الجديد.