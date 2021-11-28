Masrawy logo white

سويسرا تصوت لصالح قانون شهادات "كورونا" لمنح المُلقحين حرية التحرك

09:55 م الأحد 28 نوفمبر 2021
سويسرا تصوت لصالح قانون شهادات "كورونا" لمنح المُلقحين حرية التحرك

أرشيفية

جنيف - (أ ش أ):
وافق المصوتون السويسريون، اليوم الأحد، بفارق كبير لصالح قانون إصدار واستخدام الشهادات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد.
ذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري السويسري، أن التشريع الجديد يضع الأساس القانوني لشهادات كورونا والتي تقسم الناس بين مُلقحين وغير مُلقحين ومتعافين من العدوى، وسيتم استخدامها لدخول الأماكن العامة والجامعات والمطاعم والمقاهي وغيرها.
وأشار الموقع إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء الوطني كانت لصالح تنفيذ القانون الجديد بنسبة 62% من المصوتين، موضحًا أن تلك النتيجة هي رابع أعلى نتيجة في تاريخ سويسرا منذ السماح للسيدات بالتصويت في 1971، مشيرًا إلى أنها تعتبر فوزًا ساحقًا في دولة يكون فيها متوسط نتائج التصويت في الاستفتاءات 46%.

هذا المحتوى من

Asha
سويسرا شهادات كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الوزراء: الموافقة على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 سنة بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا