Masrawy logo white

فرنسا تنظم مناورات بحرية ضخمة بمشاركة دول حليفة

06:10 م الأحد 28 نوفمبر 2021
فرنسا تنظم مناورات بحرية ضخمة بمشاركة دول حليفة

القوات البحرية الفرنسية

باريس - (أ ش أ):

نظمت القوات البحرية الفرنسية مناورات ضخمة قبالة كورسيكا شارك فيها 6 آلاف عسكري من 6 دول حليفة، ضمن تمرين (بولاريس21) الذي يستمر حتى بداية ديسمبر المقبل.

وتهدف التدريبات التي تحاكي معركة بحرية واسعة غرب المتوسط، ضمان جاهزية القوات على زمن عودة الحروب التقليدية بين الجيوش المتكافئة على عدة مستويات عسكرية ودبلوماسية وفضائية وتجارية ومعلوماتية، بعد عقود من الانخراط في نزاعات ضد وحدات جهادية متقلبة ومرنة.. وفقا لقناة (فرانس 24).

كما يهدف تمرين "بولاريس 21" الذي تنظمه البحرية الفرنسية إلى تحقيق "التكامل مع البيئة الدولية الحالية التي تطبعها توترات دولية" خصوصا على طول السواحل السورية شرق المتوسط، أو شمال شرق أوروبا على جانب بيلاروسيا".

وحلت سفن حربية محل اليخوت الفاخرة قبالة سواحل جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، حيث يتدرب ستة آلاف عسكري من ست دول حليفة على القتال، في معركة بحرية واسعة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتشارك في هذه المناورات وحدات عسكرية كبيرة من ست دول هي: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا واليونان.

هذا المحتوى من

Asha
القوات البحرية الفرنسية باريس فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بيان من 13 نقطة.. الأهلي يطالب وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بتنفيذ اللوائح والقوانين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا