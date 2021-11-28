فرنسا تنظم مناورات بحرية ضخمة بمشاركة دول حليفة

باريس - (أ ش أ):

نظمت القوات البحرية الفرنسية مناورات ضخمة قبالة كورسيكا شارك فيها 6 آلاف عسكري من 6 دول حليفة، ضمن تمرين (بولاريس21) الذي يستمر حتى بداية ديسمبر المقبل.

وتهدف التدريبات التي تحاكي معركة بحرية واسعة غرب المتوسط، ضمان جاهزية القوات على زمن عودة الحروب التقليدية بين الجيوش المتكافئة على عدة مستويات عسكرية ودبلوماسية وفضائية وتجارية ومعلوماتية، بعد عقود من الانخراط في نزاعات ضد وحدات جهادية متقلبة ومرنة.. وفقا لقناة (فرانس 24).

كما يهدف تمرين "بولاريس 21" الذي تنظمه البحرية الفرنسية إلى تحقيق "التكامل مع البيئة الدولية الحالية التي تطبعها توترات دولية" خصوصا على طول السواحل السورية شرق المتوسط، أو شمال شرق أوروبا على جانب بيلاروسيا".

وحلت سفن حربية محل اليخوت الفاخرة قبالة سواحل جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، حيث يتدرب ستة آلاف عسكري من ست دول حليفة على القتال، في معركة بحرية واسعة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتشارك في هذه المناورات وحدات عسكرية كبيرة من ست دول هي: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا واليونان.