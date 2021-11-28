البحرية الأمريكية تنقذ بحارين إيرانيين على متن سفينة صيد بمياه الخليج

واشنطن- (بي بي سي):

أعلنت البحرية الأمريكية، الأحد، أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد جرفتها بلا هوادة مياة الخليج لأكثر من أسبوع.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيانها إن سفينة دورية أمريكية توجهت لمساعدة القارب في خليج عمان بعد تلقيها نداء استغاثة وأنها قدمت للبحارين المتواجدين على متنه طعاما وماء ورعاية طبية قبل أن تعمل على نقلهما وتسليمهما بأمان إلى خفر السواحل العماني.

يذكر أن هذه المنطقة كانت على مدار العام الماضي مسرحا للتوترات بين كل من إيران وإسرائيل حيث تعرض نواقل وسفن لها علاقة بالجانبين إلى هجمات عدة.