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رسميًا.. أفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية للتدريس في الجامعات

02:51 م الأحد 28 نوفمبر 2021
رسميًا.. أفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية للتدريس في الجامعات

رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانغ تواديرا

وكالات:

وقع رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانغ تواديرا، مرسوما يقضي باعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية للدراسة في جامعات الجمهورية ابتداء من عام 2022.

تأتي هذه المبادرة في إطار تطوير التعاون بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت حتى عام 1960 مستعمرة فرنسية، بحسب ما ذكره موقع "آر جي".

من المقرر عقد اجتماع لوزراء التعليم في روسيا وأفريقيا الوسطى في عام 2022، حيث ستتم مناقشة مشكلة أعضاء الهيئة التدريسية وأمور أخرى في مجال التعليم.

هناك خطط أولية لإرسال معلمي اللغة الروسية كلغة أجنبية من روسيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

رئيس أفريقيا الوسطى فاوستين أرشانغ تواديرا اللغة الروسية

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