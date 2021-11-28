رسميًا.. أفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية للتدريس في الجامعات

وكالات:

وقع رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانغ تواديرا، مرسوما يقضي باعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية للدراسة في جامعات الجمهورية ابتداء من عام 2022.

تأتي هذه المبادرة في إطار تطوير التعاون بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت حتى عام 1960 مستعمرة فرنسية، بحسب ما ذكره موقع "آر جي".

من المقرر عقد اجتماع لوزراء التعليم في روسيا وأفريقيا الوسطى في عام 2022، حيث ستتم مناقشة مشكلة أعضاء الهيئة التدريسية وأمور أخرى في مجال التعليم.

هناك خطط أولية لإرسال معلمي اللغة الروسية كلغة أجنبية من روسيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.