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أديس أبابا تنفي شن هجوم في منطقة الفشقة

01:55 م الأحد 28 نوفمبر 2021
أديس أبابا تنفي شن هجوم في منطقة الفشقة

الجيش الاثيوبي

أديس أبابا- (بي بي سي):

نفى الجيش الإثيوبي التقارير التي تقول إنه شن هجوما يوم أمس على منطقة حدودية متنازع عليها مع السودان.

وكان الجيش السوداني قد قال بالأمس إن عددا من جنوده قد قتلوا عندما هاجمت قوات إثيوبية وجماعات مسلحة موالية لأديس أبابا منطقة الفشقة الحدودية.

وشهدت المنطقة الحدودية اشتباكات حدودية سابقة بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية.

هذا المحتوى من

BBC
الجيش الإثيوبي منطقة الفشقة أديس أبابا

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