أديس أبابا تنفي شن هجوم في منطقة الفشقة

أديس أبابا- (بي بي سي):

نفى الجيش الإثيوبي التقارير التي تقول إنه شن هجوما يوم أمس على منطقة حدودية متنازع عليها مع السودان.

وكان الجيش السوداني قد قال بالأمس إن عددا من جنوده قد قتلوا عندما هاجمت قوات إثيوبية وجماعات مسلحة موالية لأديس أبابا منطقة الفشقة الحدودية.

وشهدت المنطقة الحدودية اشتباكات حدودية سابقة بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية.