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روسيا تأمل في تخلى أطراف "أوكوس" عن مشروع الغواصات النووية

12:14 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
روسيا تأمل في تخلى أطراف "أوكوس" عن مشروع الغواصات النووية

ممثل روسيا بالمنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليان

روسيا - (أ ش أ)

أعلن ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن موسكو تأمل في أن يتخلى أطراف اتفاق "أوكوس" (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) عن تنفيذ مشروع الغواصات النووية.

وقال أوليانوف ، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية ،اليوم السبت ، "نأمل أن تسود الفطرة السليمة على المدى الطويل وأن يتوصل أطراف اتفاق أوكوس خلال مدة الـ18 شهرا التي وضعوها لإجراء دراسات إضافية إلى أنه من الضروري التخلي عن تنفيذ مشروع الغواصات النووية مع مراعاة رأي المجتمع الدولي".

وأشار أوليانوف إلى اعتقاده أنه من الضروري أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بإطلاع مجلس محافظي الوكالة بشكل دوري على كيفية سير عمل الوكالة مع أطراف اتفاق أوكوس، مشددا على أنه "من الضروري توفير أقصى قدر من الشفافية والمساءلة، لأنه حق الدول الأعضاء".

هذا المحتوى من

Asha
ميخائيل أوليانوف روسيا المنظمات الدولية فيينا موسكو

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