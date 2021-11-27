عشرات الآلاف يتظاهرون ضد التطعيم الإجباري في النمسا

فيينا - (د ب أ)

نزل حوالي 40 ألف شخص إلى الشوارع في النمسا احتجاجا على إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري المزمع تطبيقه هناك. ووقعت أكبر المظاهرات السبت في مدينة جراتس النمساوية.

وأفادت الشرطة أن ما يصل إلى 30 ألفا ساروا عبر شوارع جراتس وهي ثاني أكبر مدن النمسا وهم يهتفون بشعارات مثل: "سلام، حرية، لا ديكتاتورية".

كما نظمت تجمعات سلمية في الغالب في مدن سان بولتن، وكلاجنفورت وإنسبروك.

ومع ذلك تم الإبلاغ عن العديد من الأشخاص الذين لم يرتدوا الكمامات خلال التظاهر.

تعتزم الحكومة في فيينا تطبيق التطعيم الإجباري في فبراير المقبل.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون مفصل لتنظيم التطعيم في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

يطبق في جميع أنحاء البلاد إغلاق عام منذ يوم الاثنين الماضي.

وكانت هناك بالفعل مظاهرات حاشدة في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في فيينا.

انخفض معدل الإصابة لمدة سبعة أيام في النمسا بشكل طفيف لبضعة أيام ليصل إلى 1030 إصابة جديدة لكل مائة ألف من السكان.