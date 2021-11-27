النمسا تعتقل 15 شخصا يشتبه في تهريبهم مهاجرين مصريين ولبنانيين داخل البلاد

وكالات:

أعلنت السلطات النمساوية اعتقال 15 شخصا يشتبه في تهريبهم مهاجرين سوريين ولبنانيين ومصريين إلى البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت الشرطة النمساوية تفكيك شبكة من المهربين جلبت بشكل غير قانوني أكثر من 700 شخص إلى النمسا.

وقال متحدث باسم الشرطة في سانت بولتن، بولاية النمسا السفلى، اليوم السبت، إن أغلب هؤلاء المهاجرين توجهوا إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث أنه في غضون أيام قليلة تم اعتقال 15 مهرباً مشتبها بهم كانوا نقلوا أشخاصاً من سوريا ولبنان ومصر.