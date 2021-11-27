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رئيس الحكومة الجزائرية: الانتخابات المحلية هي آخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية

05:58 م السبت 27 نوفمبر 2021
رئيس الحكومة الجزائرية: الانتخابات المحلية هي آخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية

أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائري

الجزائر - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن إن الانتخابات المحلية هي آخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية بالجزائر.

وأضاف عبد الرحمن، عقب الإدلاء بصوته اليوم السبت، أن هذه الانتخابات تعد مكسبا للجزائريين، والتي ستفرز اختيار الأشخاص المناسبين ممن يديرون حياتهم اليومية.

في السياق ذاته، أدلى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل بصوته في الانتخابات المحلية، موضحا أن بلاده بلغت المحطة الرابعة من بناء "الجزائر الجديدة"، منذ انتخاب رئيس الجمهورية، ثم دستور الجزائر الجديدة، تلتها الانتخابات التشريعية وصولا حاليا إلى انتخابات الجماعات المحلية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وبدوره، ثمن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عقب إدلائه بصوته، على أهمية المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الانتخابي، معربا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة كبيرة في هذه الانتخابات التي تعزز اللامركزية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، صباح اليوم السبت لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية.

هذا المحتوى من

Asha
أيمن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائري الجزائر الانتخابات المحلية

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