احتجاجات أصفهان: إيران تقر باعتقال عدد من المحتجين

طهران- (بي بي سي):

أكد مسؤول كبير في الشرطة في إيران اعتقال عدد من المتظاهرين عقب الاحتجاجات التي تشهدها مدينة أصفهان منذ أسبوع.

ولم يذكر قائد الشرطة المحلية عدد المحتجين الذين اعتقلوا خلال مظاهرة أمس، التي خرجت احتجاجاً على نقص المياه في أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران.

لكن جماعات إيرانية لحقوق الإنسان تقول إنه تم اعتقال أكثر من 120 شخصاً، وأصيب عدد أخر خلال شتباكات مع الشرطة.