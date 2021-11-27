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احتجاجات أصفهان: إيران تقر باعتقال عدد من المحتجين

02:38 م السبت 27 نوفمبر 2021
احتجاجات أصفهان: إيران تقر باعتقال عدد من المحتجين

احتجاجات

طهران- (بي بي سي):

أكد مسؤول كبير في الشرطة في إيران اعتقال عدد من المتظاهرين عقب الاحتجاجات التي تشهدها مدينة أصفهان منذ أسبوع.

ولم يذكر قائد الشرطة المحلية عدد المحتجين الذين اعتقلوا خلال مظاهرة أمس، التي خرجت احتجاجاً على نقص المياه في أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران.

لكن جماعات إيرانية لحقوق الإنسان تقول إنه تم اعتقال أكثر من 120 شخصاً، وأصيب عدد أخر خلال شتباكات مع الشرطة.

هذا المحتوى من

BBC
احتجاجات أصفهان إيران اعتقال متظاهرين حقوق الإنسان جماعات إيرانية

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