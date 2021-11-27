التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

وكالات:

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، السبت، تنفيذها ضربات جوية وتدميرها ورشاً للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء.

وقال التحالف في بيان، إن الضربات تحقق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها، مؤكداً أن "التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".