Masrawy logo white

مستشفى بولاية أيوا الأمريكية يعطى جرعات خاطئة من لقاح كوفيد للأطفال

09:02 ص السبت 27 نوفمبر 2021
مستشفى بولاية أيوا الأمريكية يعطى جرعات خاطئة من لقاح كوفيد للأطفال

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ/ت ك أ):
اعترف مستشفى بولاية أيوا الأمريكية بإعطاء جرعات خاطئة من لقاح كوفيد-19 لأكثر من 100 طفل.

وقال مستشفى "ميرسي وان" في بيان إنه تم إعطاء 20 ميكروجراما من لقاح فايزر لأطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما في إحدى فعاليات التطعيم الجماعي، حسبما ذكرت صحيفة "دي موين ريجستر" .

وكان من المفترض أن يحصل الأطفال على 10 ميكروجرامات فقط وذلك خلال الفعالية التي أقيمت في "أوربالندال" على بعد نحو 13 ميلا شمال غرب دي موين.

ومن الممكن أن تتسبب الجرعة الخاطئة- التي لا تزال أقل من الجرعة التي يتم إعطاؤها للبالغين وهي 30 ميكروجراما- في تعرض الأطفال لآثار جانبية أكثر حدة.

ومن بين الأثار الجانبية التهاب الذراع وارتفاع بسيط في درجة الحرارة وشعور بالتعب وصداع.

وذكرت الصحيفة أن المستشفى "يقوم باتخاذ إجراءات لضمان عدم حدوث أي خطأ مشابه مجددا".

وبعد تسجيل حالات الوفاة الـ465، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 467933 وفاة.​

ولاية أيوا جرعات خاطئة لقاح كوفيد-19 الأطفال لقاح فايزر أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا