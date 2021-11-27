ألمانيا تسجل مجددًا أعلى معدل إصابة أسبوعي منذ بدء جائحة كورونا

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا مجددا أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 3ر444 إصابة، مقابل 2ر438 إصابة أمس الجمعة.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 67125 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 63924 إصابة.

وسجل المعهد 303 حالات وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 248 وفاة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن أمس الجمعة بواقع 76 ألفا و414 حالة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و717 ألفا و295 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 97ر5 حالة أمس الجمعة الماضي. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 5ر15 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 100 ألف و779 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و803 آلاف و100 شخص.​