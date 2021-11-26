زلزال شدته 3ر6 درجة يضرب المنطقة الواقعة جنوب شرق بنجلاديش

داكا- (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن المركز الأوروبي لعلوم الزلازل تمكن من تسجيل هزة أرضية قوية في المنطقة الواقعة جنوب شرق بنجلاديش صباح اليوم الجمعة.

وذكر المركز أن شدة الزلزال هناك بلغت 3ر6 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع شرق مدينة تشيتاجونج.. مشيرا إلى أنه وقع على بعد 183 كيلومترا شرق تشيتاجونج، وعلى عمق 60 كيلومترا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.​