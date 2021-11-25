على وقع التوتر.. الجيش الإثيوبي يصدر بيانا بشأن محاولات لمهاجمة "سد النهضة"

وكالات:

أعلنت قوات المسلحة الإثيوبية، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية، قالت قوات الدفاع، مساء أمس الأربعاء، فإن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا.

ونقلت قولها: "إلى جانب قوات دفاعنا الوطنية البطولية، تقوم الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وغامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا بتأدية مهامهم الوطنية بشجاعة".

وأشارت قوات الدفاع الإثيوبية إلى وقوع محاولات متكررة من قبل من وصفتهم بـ"قوات المرتزقة"، لزعزعة الأمن في منطقة السد، لكن القوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين.

أوضحت أن وحدات من الجيش الإثيوبي تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.