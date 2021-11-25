Masrawy logo white

على وقع التوتر.. الجيش الإثيوبي يصدر بيانا بشأن محاولات لمهاجمة "سد النهضة"

11:41 م الخميس 25 نوفمبر 2021
على وقع التوتر.. الجيش الإثيوبي يصدر بيانا بشأن محاولات لمهاجمة "سد النهضة"

سد النهضة

وكالات:

أعلنت قوات المسلحة الإثيوبية، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية، قالت قوات الدفاع، مساء أمس الأربعاء، فإن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا.

ونقلت قولها: "إلى جانب قوات دفاعنا الوطنية البطولية، تقوم الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وغامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا بتأدية مهامهم الوطنية بشجاعة".

وأشارت قوات الدفاع الإثيوبية إلى وقوع محاولات متكررة من قبل من وصفتهم بـ"قوات المرتزقة"، لزعزعة الأمن في منطقة السد، لكن القوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين.

أوضحت أن وحدات من الجيش الإثيوبي تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.

سد النهضة الجيش الإثيوبي القوات المسلحة الإثيوبية إثيوبيا

الخبر التالى:

بعد غرق 27 شخصا.. جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 63 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا