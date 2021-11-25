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الداخلية الكويتية: تحديث نظام إصدار التأشريات السياحية

12:29 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
الداخلية الكويتية: تحديث نظام إصدار التأشريات السياحية

وزارة الداخلية الكويتية

الكويت - (أ ش أ)

قالت وزارة الداخلية الكويتية إنه في إطار استراتيجيتها لتحديث وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها القطاعات الخدمية ومواكبة لأحدث النظم العالمية وتيسيرا وتسهيلا على الجمهور، فقد تم تحديث نظام التأشيرات الإلكترونية (إي.فيزا) ليتم من خلاله إصدار التأشيرات السياحية عبر موقعها مع إضافة نظام الدفع الإلكتروني لرسوم إصدارها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه بتعاون بين قطاع شؤون الإقامة والإدارة العامة لنظم المعلومات، فقد تم تحديث النظام المشار إليه آنفا ليتم من خلاله إصدار التأشيرات السياحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية لعدد 53 دولة مسموح لرعاياها بالحصول على هذا النوع من التأشيرات، إضافة إلى بعض مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من أصحاب المهن المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2008.

وأوضحت أن هذه المهن تشمل: "الأطباء والصيادلة، المحامون، المهندسون، المستشارون، القضاة وأعضاء النيابة العامة، الأساتذة الجامعيون، الصحفيون والإعلاميون، الطيارون، محلل النظم ومبرمجي كمبيوتر، المدراء، ورجال الأعمال، أعضاء السلك الدبلوماسي، أصحاب ومدراء ومندوبي الشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك حاملي الإقامة المميزة السعودية".

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Asha
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