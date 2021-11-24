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الرئيس التونسي: الجميع سواسية أمام القانون

08:26 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الرئيس التونسي: الجميع سواسية أمام القانون

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ضرورة التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإيجاد إطار قانوني لمسالك التوزيع، خاصة بعد أن تعمد البعض في الفترة الأخيرة تخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة بقصر قرطاج.

وشدد الرئيس التونسي على أن الجميع سواسية أمام القانون .. مشيرا إلى أن كل من يعتقد أن بإمكانه التخفي وراء جهة معينة سيتحمل المسئولية مع الجهة التي تتستر عليه بل وتعمل كذلك على زيادة التوتر في الأوضاع الاجتماعية والتنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية.

هذا المحتوى من

Asha
قيس سعيد الرئيس التونسي رئاسة الجمهورية التونسية

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