وزير الدفاع الإسرائيلي يوقع مذكرة تفاهم دفاعية غير مسبوقة مع المغرب

الرباط - (د ب أ)

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في المغرب، اليوم الأربعاء، عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في إطار أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي للمملكة، والذي وصل إليها في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية، وتقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وفقا لما ذكره جانتس على حسابه على موقع تويتر.

وبدأ جانتس الزيارة بزيارة ضريح الملك الراحل محمد الخامس.

وقال جانتس "إنه تطور مهم للغاية ، سيمكننا من العمل في مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون الصناعي"، مضيفا "يجب توسيع وتعزيز العلاقات بين المغرب واسرائيل".

ووقعت الدولتان في أغسطس الماضي عددا من الاتفاقيات فى مجال التشاور السياسي والثقافة والشباب والرياضة والخدمات الجوية.

وقعت المغرب وإسرائيل اتفاقًا بوساطة أمريكية لإقامة علاقات رسمية أواخر العام الماضي،وذلك بعد أسابيع من اتفاقيات وقعتها البحرين والإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن زيارة جانتس والوفد المرافق له ، التي بدأت أمس الثلاثاء، تندرج في إطار علاقات التعاون بين المغرب وإسرائيل، التي سجلت تقدما ملموسا منذ التوقيع على الإعلان الثلاثي (المغرب-إسرائيل-الولايات المتحدة الأمريكية) في ديسمبر 2020.

وبحث الوزيران خلال اللقاء أيضا سبل توطيد التعاون العسكري الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات.

كما التقى جانتس اليوم والجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بحضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الطرفين.

ولفت المسؤولان خلال الاجتماع إلى تطور التعاون بين البلدين، والذي يعود بالنفع على الجانبين ويبشر بتعاون واعد على مستوى تبادل الخبرات، ولاسيما في مجالات التكوين وتعزيز قدرات الدفاع ونقل التكنولوجيا.