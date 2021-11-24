أول عملية "قتل رحيم طوعي" في إيطاليا

وكالات:

أعطت السلطات المحلية الصحية في مقاطعة ماركيه الضوء الاخضر لأول عملية "قتل رحيم طوعي" في تاريخ إيطاليا، البلد الكاثوليكي، لرجل (43 عاما) كان يعمل سائق شاحنات وأصيب منذ عشرة أعوام بشلل رباعي جراء حادث سير.

وبحسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، جاء قرار لجنة الأخلاقيات التابعة لهيئة الصحة المحلية في المقاطعة الواقعة في وسط إيطاليا بعد عملية طويلة ومرهقة استمرت 13 شهرًا شملت فريق من الأطباء وعلماء النفس الذين تحققوا من وجود جميع الشروط الأربعة التي وضعتها المحكمة الدستورية.

وتشمل الشروط أن يكون المرض لا رجعة فيه ويسبب معاناة جسدية أو نفسية غير محتملة للمريض، الذي ينبغي أن يكون قادرا تمامًا على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة، شريطة أن يتم التحقق من شروط وطرق تنفيذ القتل الرحيم من قبل هيئة خدمات الصحة العامة الوطنية.

كان الفاتيكان وصف في رسالة مجمع عقيدة الإيمان، التي صدرت العام الماضي وحظيت بموافقة البابا فرنسيس، القتل الرحيم بـ"الجريمة ضد الحياة" وأعادت الرسالة التأكيد على إدانة "جميع أشكال الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار".