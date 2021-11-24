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آبي أحمد يسلم بعض مهامه إلى نائبه ويتوجه إلى جبهة القتال

12:37 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
آبي أحمد يسلم بعض مهامه إلى نائبه ويتوجه إلى جبهة القتال

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

(وكالات)

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد نقل بعض صلاحياته إلى نائبه، لدى توجهه إلى جبهة القتال ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها نحو العاصمة أديس أبابا.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية "فانا" اليوم الخميس عن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، تأكيده أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب أبي أحمد، مشددا على أن قرار رئيس الحكومة التوجه إلى جبهة القتال لقيادة الحملة ضد المتمردين يدل على زعامته.

ويأتي ذلك بعد إعلان آبي أحمد في ساعة متأخرة من الاثنين أنه يعتزم التوجه إلى جبهة القتال كي يقود الحملة العسكرية شخصيا ضد القوات المتمردة المتقدمة من شمال البلاد على خلفية استمرار سريان حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة في عموم إثيوبيا.

آبي أحمد جبهة القتال القوات المتمردة إثيوبيا

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