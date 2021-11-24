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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لضربة جوية إسرائيلية في سماء مدينة حمص

03:32 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لضربة جوية إسرائيلية في سماء مدينة حمص

الدفاعات الجوية السورية

دمشق-(د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت فجر اليوم الأربعاء، لـ "عدوان" صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

وأفادت سانا في وقت سابق بأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".

وأشارت الوكالة إلى إن إسرائيل نفذت في السابع عشر من الشهر الجاري "عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بناء فارغا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر".

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