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الانتخابات المحلية الجزائرية: بدء الصمت الانتخابي منتصف ليل اليوم

07:27 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الانتخابات المحلية الجزائرية: بدء الصمت الانتخابي منتصف ليل اليوم

أرشيفية

الجزائر - (أ ش أ)

تختتم الحملة الانتخابية الخاصة بمرشحي الانتخابات المحلية الجزائرية، المقرر عقدها في 27 نوفمبر الجاري، منتصف ليل الثلاثاء (صباح الأربعاء)، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي الذي سيتواصل حتى يوم الاقتراع.

وينص قانون النظام الانتخابي الجزائري في مادته الـ 73 على قيام المرشحين بحملاتهم الدعائية "قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه".

وعند انتهاء الفترة المحددة لهذه الحملة، يبدأ الصمت الانتخابي الذي سيستمر إلى يوم الاقتراع، ويحظر استخدام أي وسيلة دعائية خلال هذه الفترة.

واستفاد مرشحو الانتخابات المحلية من حيز زمني منصف في جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها، وفقا لقواعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر.

هذا المحتوى من

Asha
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