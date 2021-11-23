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روسيا والصين يتفقان على تطوير التعاون العسكري

07:15 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
روسيا والصين يتفقان على تطوير التعاون العسكري

الصين و روسيا

روسيا - (أ ش أ)

اتفق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الصيني ووي فنجي، الثلاثاء على خارطة طريق للتعاون الثنائي في المجال العسكري بين موسكو وبكين خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وذكرت وكالة (انترفاكس) الروسية أن شويجو وفنجي وافقا على وثيقة توضح خارطة الطريق الثنائية خلال اجتماعهما عبر الفيديو الكونفرانس.

ومنذ العام 2012، تجري موسكو وبكين مناورات بحرية منتظمة. وقد شارك جيش التحرير الشعبي الصيني، منذ العام 2018، في التدريبات الاستراتيجية الروسية السنوية الثلاث. والآن، الروس يشاركون في مناورات في الصين.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا الصين التعاون العسكري

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