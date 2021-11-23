غرق 6 تلاميذ إثر انقلاب عبارة في شمال شرق سريلانكا

كولومبو- (د ب أ):

أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء غرق ما لا يقل عن ستة تلاميذ وفقدان ثلاثة أخرين إثر انقلاب عبارة كان تقل طلاب مدارس في بحيرة بشمال شرق سريلانكا صباح اليوم .

وجرى نقل 11 آخرين للمستشفى عقب وقوع الحادث في منطقة كينيايا، على بعد 260 كيلومترا شمال شرق العاصمة كولومبو.

وتم الاستعانة بغواصي القوات البحرية للبحث عن التلاميذ الثلاثة المفقودين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العبارة كانت تحمل عددا أكثر كثيرا من المفترض ، ولم تكن صالحة لنقل ركاب، ولكن كان يتم استخدامها بدون موافقة رسمية.​