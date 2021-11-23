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إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا

12:40 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس

باريس - (ا ف ب)

أعلنت باريس مساء الاثنين أنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أصيب بكوفيد-19 وتمّ بالتالي "تعديل جدول مواعيده للأيام المقبلة بما يمكّنه من متابعة أنشطته في الحجر الصحي" خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس إنّ رئيس الوزراء تبلّغ عصر الإثنين بأنّ الفحوص أظهرت إصابة إحدى بناته بكوفيد-19 فسارع "على الفور للخضوع لفحص البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وقد جاءت نتيجته إيجابية".

وكان كاستيكس زار صباح الإثنين بروكسل حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعلن لاحقا أنه سيلزم حجراً صحياً على غرار ما سيفعل أيضاً أربعة من وزرائه.

وتلقّى رئيس الوزراء الفرنسي (56 عاماً) جرعتين لقاحيّتين مضادّتين لفيروس كورونا في الربيع، وقد سبق له أن خالط مصابين بكوفيد-19 ثلاث مرات من دون أن يصاب.

وأصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكوفيد-19 في ديسمبر 2020، كما أصيب عدد من الوزراء الفرنسيين بالفيروس على غرار وزيري الاقتصاد برونو لومير والثقافة روزلين باشلو.

هذا المحتوى من

AFP
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