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تأجيل إعلان القوائم المبدئية لمرشحي انتخابات الرئاسة الليبية

02:52 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
تأجيل إعلان القوائم المبدئية لمرشحي انتخابات الرئاسة الليبية

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا مساء اليوم الاثنين والخاص بإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبحسب إعلان للمفوضية، فقد جاء التأجيل بسبب تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، والذين فاق عددهم 70 مرشحا، بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح.

كما جاء التأجيل نظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح، وعدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين.

وسيقام المؤتمر ظهر يوم غد الثلاثاء، ومن المنتظر أن تعلن المفوضية خلاله عن القوائم المبدئية للمترشحين، تمهيدا لإعلان القوائم النهائية بعد البت في ملفات المترشحين من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وكذلك عقب البت في الطعون من قبل اللجان المختصة المكلفة من المحكمة العليا.

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