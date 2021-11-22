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الاندبندنت: اعتقال 120 شخصا في لندن بسبب إغلاق جسر

12:58 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الاندبندنت: اعتقال 120 شخصا في لندن بسبب إغلاق جسر

الشرطة البريطانية

لندن - أ ش أ

اعتقلت الشرطة البريطانية 120 شخصا، بعد ما أغلق نشطاء محتجون على تغير المناخ الجسور الرئيسية التي تربط بين وسط وجنوب لندن، بما في ذلك جسري لامبيث وفوكسهول، لتنظيم اعتصام.

وذكرت صحيفة /الاندبندنت/ البريطانية- في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين- أنه تم إغلاق الجسور أمام حركة المرور لساعات أمس الأول السبت بسبب الاحتجاجات حيث رفع النشطاء لافتات كتب عليها "لقد خانتي حكومتي" و"مؤتمر الأطراف فشل" خلال المظاهرات.

ونسبت الصحيفة إلى شرطة العاصمة قولها إن غالبية المعتقلين أطلق سراحهم بعد التحقيق، وشكرت الجمهور على تحليهم بالصبر بينما عمل الضباط على إبعاد المجموعات.

ونُظمت هذه الاحتجاجات للتعبير عن دعم النشطاء لزملائهم التسعة الذين تم احتجازهم في وقت سابق من هذا الأسبوع لخرقهم أمرا قضائيا بمنع إغلاق الطرق.

ويطالب النشطاء باتخاذ إجراء من جانب الحكومة بشأن عزل المنازل ونفايات الطاقة المنزلية.

ونُظمت عدة احتجاجات هذا الشهر ، حيث احتشد النشطاء في الطرق خارج البرلمان وأغلقوا الطرق الرئيسية في مانشستر وبرمنجهام وهيرتفوردشاير.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة البريطانية اعتقال اشخاص إغلاق جسر لندن

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