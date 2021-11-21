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جرحى في معركة بأسلحة نارية وبيضاء غرب ألمانيا

09:12 م الأحد 21 نوفمبر 2021
جرحى في معركة بأسلحة نارية وبيضاء غرب ألمانيا

الشرطة الالمانية

برلين - (د ب أ)

أصيب عدة أشخاص في معركة دارت باستخدام أسلحة نارية وبيضاء في دورتموند غربي ألمانيا.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة وأغلقت العديد من الشوارع.

وكانت مجموعتان هاجمتا بعضهما البعض على أحد الأرصفة.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد عدد المصابين والمقبوض عليهم وخلفية المشاجرة، وقالت الشرطة إن "التحقيقات تسير على قدم وساق".

وفحصت الشرطة موقع المشاجرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة:" نحن متواجدون بقوة ميدانيا"، ونفت وجود أي خطر على السكان.

وكانت الشرطة دعت المارة إلى تجنب مكان الحادثة.

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