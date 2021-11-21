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السودان.. البرهان: الاتفاق السياسي يضع أسسًا صحيحة للفترة الانتقالية

03:41 م الأحد 21 نوفمبر 2021
السودان.. البرهان: الاتفاق السياسي يضع أسسًا صحيحة للفترة الانتقالية

عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني

كتب- مصراوي:

شدد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على أن الاتفاق السياسي الموقّع مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيضع الأسس الصحيحة لإكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية.

وأكد البرهان عقب توقيعه على الاتفاق، الأحد، أن القوات المسلحة السودانية لا تريد اقصاء أحد، بل تسعى لشراكة حقيقية مع كافة الفرقاء، معتبرا أن موقف جميع الأطراف اليوم موحد لجهة وجوب الدفاع عن ثورة ديسمبر .

وشدد على أن حمدوك الذي لم ينقطع التواصل معه خلال الفترة الماضية، سيظل محل ثقة القوات المسلحة في البلاد.

ولفت إلى أن القوى المسلحة ستعمل بالشراكة مع المكون المدني على استكمال المسار الديمقراطي الانتقالي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

كما أوضح أن الانسداد حتم على القوات الأمنية ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي وإعادة النظر فيما تم وسيتم في المستقبل.

وأضاف "نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني".

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