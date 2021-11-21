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البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقا سياسيا لإنهاء الأزمة في السودان

03:03 م الأحد 21 نوفمبر 2021
البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقا سياسيا لإنهاء الأزمة في السودان

البرهان وحمدوك

كتب- مصراوي:

وقع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، اتفاقًا سياسيًا يقضي بعودة الأخير إلى رئاسة الحكومة.

ووقع الطرفان الاتفاق في القصر الرئاسي بالخرطوم، الأحد، وذلك بعد لقاء حمدوك مع البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المُلقب بـ"حميدتي"، فور وصوله إلى القصر.

وفي وقت سابق الأحد، رُفعت الإقامة الجبرية عن حمدوك، وصرفت القوات المتمركزة أمام منزله، إثر التوصل في وقت متأخر الليلة الماضية إلى الاتفاق السياسي، بحضور قانونيين من الطرفين لصياغة الاتفاق.

وينص الاتفاق على عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية الجديد، التي سيتم تشكيلها من مستقلين تكنوقراط، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ 25 أكتوبر الماضي، واستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل باقي هياكلها من المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، مع تشكيل جيش وطني موحد.

كما يتضمن الاتفاق إطلاق حوار سياسي بين المكونات السياسية المختلفة وضمان تسليم السلطة إلى حكومة مدنية في الموعد المحدد بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

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