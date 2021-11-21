روسيا تتفق مع الولايات المتحدة على استكشاف كوكب الزهرة

موسكو- (د ب أ):

توصلت روسيا إلى اتفاق لاستكشاف كوكب الزهرة في مهمة مشتركة مع الولايات المتحدة، حسبما صرح دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية.

وقال في مقابلة الليلة الماضية :"لقد اتفقنا مع الأمريكيين على مهمة مشتركة لكوكب الزهرة"، مضيفا أنه سيكون من الأسهل من الناحيتين الاقتصادية والفنية أن يواجه الجانبان التحدي معا .

وأضاف :"من السهل أن نحل مثل هذه المشكلات معا، باستخدام القدرات المشتركة لعلمائنا"، دون أن يوضح جدولا زمنيا للمهمة.

ويشبه كوكب الزهرة، الجار الأقرب للأرض، كوكبنا في حجمه، إلا أن سطحه محاط بسحابة كثيفة. وبسبب التأثير الهائل للاحتباس الحراري، تصل درجة الحرارة على سطحه لمئات الدرجات.

وكانت روسيا أعلنت العام الماضي عن مهمة للكوكب، بمواعيد مبدئية للإطلاق بين 2027 و 2029. وأعلنت الإمارات مؤخرا نيتها استكشاف الكوكب.