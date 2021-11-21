حمدوك يصل إلى القصر الجمهوري بالخرطوم

كتب- مصراوي:

وصل رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، الأحد، إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، استعدادا لإعلان الاتفاق بين أطراف الأزمة السودانية.

وأُطلق سراح حمدوك قُبيل إعلان سياسي يشهده السودان اليوم، ويعيده إلى رئاسة الوزراء ويرسم خارطة طريق لعبور الأزمة الحالية.

والإعلان المرتقب ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم، ضم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، دام نحو 4 ساعات من العاشرة مساء وحتى الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وبمقتضى الاتفاق الذي أجري بين أطراف الأزمة السودانية فإن حمدوك سيعود لمنصب رئيس الوزراء فيما سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت شخصيات ومكونات سياسية مشاركة في المفاوضات التي تجرى في السودان للخروج من الأزمة أكدت أنه تم الاتفاق بين البرهان وحمدوك على عودة الأخير لمنصبه.

ومن المقرر أن يُعلن رسميا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.