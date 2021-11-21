وكالة الفضاء الروسية تنفى تهديد المحطة الدولية بعد إسقاط قمر صناعي

موسكو- (د ب ا):

قال دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية إن طاقم محطة الفضاء الدولية لم يتعرض للخطر بسبب القرار الروسي لإسقاط قمر اصطناعي خارج الخدمة، مما أدى لوجود مصدر جديد لحطام في الفضاء.

وأضاف روجوزين في حوار على شبكة يوتيوب لمقاطع الفيديو نُشر مساء أمس السبت، إنه تم متابعة الحطام بعناية، ولم يتعرض طاقم المحطة لأي خطر.

وأضاف "لقد تبادلنا المعلومات مع وزارة الدفاع من أجل حماية المحطة الدولية من أي مغامرات غير سارة".

وطُلب من السبعة أشخاص الموجودين في المحطة دخول مركبة فضائية متوفرة من أجل سلامتهم غدا الاثنين، مما يتيح لهم العودة السريعة للأرض في حال وقع أمر ما أثناء إسقاط القمر الاصطناعي.

وتعرضت روسيا لانتقادات دولية عقب أن أكدت الثلاثاء الماضي أنها أطلقت صاروخا مضادا للقمر الاصطناعي زيلينا-دي، الذي يحوم حول الأرض منذ 1982. ووصف المنتقدون الخطوة بالمتهورة.