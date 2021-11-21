شركة أدوية تطلب الموافقة على أول قرص للإجهاض في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

تعتزم شركة "لاينفارما انترناشيونال" للأدوية تقديم طلبا للحصول على الموافقة على استخدام أول قرص للإجهاض في اليابان الشهر المقبل، بعد إجراء تجارب ناجحة في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري.

وقالت الصحيفة إن الشركة، التي حصلت على ترخيص الأدوية في اليابان في يوليو، ستسعى للحصول على الموافقة على خليط من عقاري "ميفبريستون" و"ميزوبروستول" لإنهاء الحمل.

وذكرت صحيفة يوميوري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الموافقة على التوليفة الدوائية قد تكون وشيكةالحدوث في غضون عام.

وتم إجراء نحو 140 ألف عملية إجهاض في اليابان في عام 2020، بحسب الصحيفة، عن طريق العمليات الجراحية.

وعلى النقيض من ذلك، تم توفير أدوية الإجهاض في فرنسا عام 1988، كما أنها متاحة في أكثر من 70 دولة.