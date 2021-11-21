"بيونتيك": الجرعة التعزيزية من لقاحنا تحمي بشكل جيد للغاية من كورونا

برلين- (د ب أ):

صرح أوغور شاهين، مؤسس شركة "بيونتيك"، التي طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، بأن الحماية التي يوفرها لقاح "بيونتيك" من الإصابة بمسارات مرضية خطيرة نتيجة فيروس كورونا تكون عالية للغاية حتىب بعد 9 أشهر من تلقي اللقاح.

وقال شاهين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، الأحد، إن هناك دراسات تم نشرها حديثا أثبتت ذلك، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحماية المناعية تبدأ في التراجع "بدءا من الشهر الرابع" بعد تلقي اللقاح.

ودعا شاهين لأخذ جرعات تعزيزية من اللقاح، وقال: "من ناحية، تحمي الجرعة التعزيزية المطعمين بشكل جيد للغاية من الإصابة بالمرض، وتساعد من ناحية أخرى على قطع سلاسل العدوى"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يساعد ذلك في تخطي الشتاء الصعب الذي تواجهه ألمانيا حاليا.

وتابع شاهين: "المهم هو حقيقة أن الجرعة الثالثة (الجرعة التعزيزية) تزيد الحماية من جديد. وإننا نتوقع بناء على ذلك أن تستمر الحماية لمدة أطول من الحماية التي تتوفر بعد تلقي جرعتي اللقاح الأساسيتين، وقد يكون هناك حاجة بعد ذلك لجرعات تعزيزية سنويا فقط ، على غرار الأنفلونزا".