غادة غزاوي: توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر لـ مليار دولار خلال 2022

توقعت الخبيرة الاقتصادية غادة غزاوي، أن يسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن لمليار دولار خلال العام الجاري 2022.

وقالت غزاوي، إن الظروف التي يعيشها العالم حاليا من ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار السلع سيفتح الطريق أمام تعزيز وزيادة التعاون بين البلدين في العديد من المجالات التجارية والصناعية والخدمية.

ولفتت غادة غزاوي، إلى أن حجم التجارة بين مصر والأردن نما خلال العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا، ليسجل نحو 616.3 مليون دولار مقابل 567.5 مليون دولار خلال 2019.

وأشار غادة غزاوي، إلى أن كل الظروف الحالية مواتية لارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بسبب قرب المكان؛ فضلا عن الجهود التي تبذلها الحكومتين من أجل زيادة وتعظيم التبادل بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطرفين.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الأردني فى المنتجات الغذائية والفاكهة والسيراميك وحديد التسليح، بينما تتمثل أهم بنود الورادات المصرية فى الأدوية والمخصبات الزراعية والسجاد والأسمدة.​