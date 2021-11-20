تباين في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا في الإصابات المسلجة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم السبت، عن تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لللإصابات 911 ألفا و270 حالة .

و أوضحت الوزارة في بيان ،شفاء 2097 حالة ،ليرتفع إجمالي المتعافين 862 ألفا و 360 حالة، بالإضافة لتسجيل 16 حالة ،ليصل مجموع الوفيات 11347 حالة .

و أضاف البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4074863 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3667344 شخصا.

و في الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 413120.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند في تصريح إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410404 حالة ،مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 34ر99%.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليستقر إجمالي الوفيات عند 2464 حالة.

و في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل" 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 658467 ، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة ".

و في الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 208 آلاف و 839 حالة .

و أوضحت الوزارة شفاء 98 حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين 143 ألفا و 223 حالة ، بالإضافة لتسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي الوفيات 6017 حالة .

و في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 948830 .

وأشارت الوزارة اليوم السبت إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14761، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 930885.