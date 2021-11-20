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الإمارات وسلطنة عمان تبحثان سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية

08:05 م السبت 20 نوفمبر 2021
الإمارات وسلطنة عمان تبحثان سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية

الإمارات وسلطنة عمان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان العماني بسلطنة عُمان أسعد بن طارق آل سعيد، سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط شعبيهما.

وبارك المسؤول الإماراتي لسلطنة عمان، قيادةً وشعباً، احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الحادي والخمسين، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد.

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الإمارات وسلطنة عمان الإمارات سلطنة عمان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

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