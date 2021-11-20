"جوجل" يحتفل بيوم الطفل العالمي بتغيير واجهته الرئيسية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفل موقع البحث "جوجل"، صباح اليوم السبت 20 نوفمبر، بـ"يوم الطفل العالمي children’s Day، واستبدل محرك البحث واجهته الرئيسية بصورة مرسوم عليها بالزهور على الأرض.

يذكر أن اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به في 1 يونيو منذ عام 1950، واستحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949.

وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي (بالإنجليزية: Universal Children's Day)‏ حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954، بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

وأعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وأيضًا حدد 5 نوفمبر يومًا للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل.

وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم فى العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية. ​

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