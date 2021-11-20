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المبعوث الأمريكي لإيران: محادثات بناءة بشأن الاتفاق النووي مع روسيا والصين

12:46 ص السبت 20 نوفمبر 2021
المبعوث الأمريكي لإيران: محادثات بناءة بشأن الاتفاق النووي مع روسيا والصين

روبرت مالي

واشنطن - (أ ش أ):
قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثة هاتفية "بنّاءة" مع نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوتشو، بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وكتب مالي، عبر حسابه على منصة "تويتر": "محادثة هاتفية بنّاءة مع نائب وزير الخارجية (الروسي) ريابكوف، ونائب وزير الخارجية (الصيني) ما. بلداننا الثلاثة في اتفاق قوي على الحاجة للعودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاكلة المشتركة (الاتفاق النووي)"، مضيفا: "نعمل سويا على تحقيق ذلك من خلال التوفيق بين منهاج كل منا والآخر بينما نتجه إلى الجولة السابعة من المحادثات".
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر، الاتفاق على استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي واحتمالات معاودة الولايات المتحدة الانضمام إليه وسبل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق، على أن يُعقد الاجتماع يوم 29 نوفمبر الجاري في فيينا.

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