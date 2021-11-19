الولايات المتحدة.. الموافقة على استخدام الجرعات المعززة لجميع البالغين

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، عن موفقتها على استخدام جرعات لقاحي موديرنا وفايزر المعززة لجميع البالغين في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيورك تايمز الأمريكية أن الإعلان يحقق جزء مهم من خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعطاء جرعات إضافية لعامة الناس في الوقت الذي توضح فيه البيانات المتزايدة أن فاعلية اللقاحات تتضاءل بمرور الوقت.

تأتي الموافقة متأخرة بحوالي شهرين بعد أن رفض العلماء الذين قدموا المشورة لإدارة الغذاء والدواء خطط الإدارة الأصلية لبدء توزيع الجرعات المعززة على جميع البالغين في 20 سبتمبر الماضي، مشيرين إلى نقص البيانات التي تدعم فاعلية الجرعة الثالثة.