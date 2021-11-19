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مجلس الأمن يدين اقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء

12:03 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
مجلس الأمن يدين اقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء

أرشيفية

(بي بي سي):

أدان مجلس الأمن الدولي اقتحام الحوثيين مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء، وطالب بإطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين هناك.

ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيانه إلى "انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من السفارة". وأضاف البيان أن اتفاقيات فيينا الدولية تحظر اقتحام الأماكن الدبلوماسية.

ودعت قبل أسبوع الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في السفارة الأمريكية احتجزوا في صنعاء بعد اقتحامها.

ومازالت السفارة الأمريكية في صنعاء مغلقة منذ 2015، بسبب الحرب في اليمن، ونقلت حينها موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

هذا المحتوى من

BBC
مجلس الأمن اقتحام السفارة الأمريكية صنعاء السفارة الأمريكية

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